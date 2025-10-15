Chun-Li kann sich im November als Gastkämpfer in Fatal Fury: City of the Wolves ausprobieren

HQ

Fatal Fury: City of the Wolves hatte nicht gerade den besten Start, und sogar der eigene Direktor trat von seinen Chefs bei SNK zurück. Aber das Spiel hat weitergelebt und hat in der Tat eine ziemlich engagierte Wettkampfszene. Letztes Wochenende war sie Teil der EVO France 2025, und später in diesem Monat wird sie im Mittelpunkt der SNK World Championship 2025 stehen, die vom 31. Oktober bis 2. November im Rahmen der DreamHack Atlanta in den USA stattfindet.

Und für die Teilnehmer des amerikanischen Wettbewerbs hat SNK eine ganz besondere Überraschung: Sie werden die ersten sein, die die kommende DLC-Kämpferin ausprobieren können, den Street Fighter-Gaststar Chun-Li, der als vierte Kämpferin im ersten Season Pass ins Spiel kommt, und die Besucher haben die Möglichkeit, 20-minütige Slots mit ihr zu spielen.

Wir haben immer noch kein genaues Datum, wann Chun-Li für den Rest der Spieler verfügbar sein wird, aber SNK hat in der Roadmap angegeben, dass es im Winter sein wird. Vielleicht wissen wir am 1. November mehr.