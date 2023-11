Chucky wird der nächste Killer in Dead by Daylight

HQ

Die ikonische Killerpuppe Chucky kommt zum Horrortitel Dead by Daylight. Bisher war diese Information nur ein Gerücht, aber jetzt können wir bestätigen, dass Chucky tatsächlich der nächste Killer sein wird, worauf die Fans schon lange gewartet haben.

Bald wird das Spiel praktisch alle Horror-Ikonen aus klassischen Horrorfilmen enthalten, was eine Freude ist, wenn du uns fragst. Wenn Sie sich den Trailer ansehen möchten, können Sie dies unten tun.

Chucky wird am 28. November 2023 in Dead by Daylight debütieren.