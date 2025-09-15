Chrysler hat seinen kommenden RAM 1500 EV-Truck abgesagt

HQ

Chrysler (oder Stellantis, wenn wir wählerisch sind) kündigte der Automobilwelt erst im Frühjahr 2023 an, dass sie auch an einer elektrischen Version ihres meistverkauften Pickup-Trucks, dem RAM 1500, arbeiten. Der RAM 1500 REV wäre natürlich ein direkter Konkurrent unter anderem zum Ford F-150 Lightning und würde nächstes Jahr erscheinen. Nun steht fest, dass das Projekt abgebrochen wurde und das REV-Modell nie zum Verkauf freigegeben wird. Der Grund? Es gebe kein Kundeninteresse, sagt Chrysler. Gleichzeitig hat RAM bekannt gegeben, dass sie den Hemi V8 wieder in den RAM 1500 eingebaut haben und dass es ein großer Fehler war, ihn durch den sparsameren V6 zu ersetzen. Dies geschieht etwas mehr als eine Woche, nachdem wir darüber berichtet haben, wie Audi seinen kommenden elektrischen RS6 gestrichen hat und gleichzeitig erfuhren, dass Honda nun auch die Entwicklung seines kommenden Elektro-Pickups abgesagt hat. Wir wissen auch, dass Lamborghini seinen kommenden Elektro-SUV abgesagt hat und dass Ford alle zukünftigen EV-Pläne deutlich zurückgefahren hat.

"Da sich die Nachfrage nach batterieelektrischen Lkw in Nordamerika verlangsamt, überdenkt Stellantis seine Produktstrategie und wird die Entwicklung eines BEV-Pickups in voller Größe einstellen."