Chrono-Trigger-Komponist hilft Sea of Stars aus

Als uns Sabotage Studio ihr vielversprechendes RPG-Kleinod Sea of Stars vorstellte, sind schnell Vergleiche zum Klassiker Chrono Trigger lautgeworden. Einer der Komponisten hinter diesem Spiel, Yasunori Mitsuda, kann nun bestätigen, dass er dem The-Messenger-Komponisten Eric W. Brown bei der Musik dieses Spiels aushelfen wird. Mitsuda sagt, dass er sich dem Projekt anschließt, da er die Mischung aus klassischen und modernen Spielen mag und deshalb darauf hofft, dass seine Liebe für das Genre auch in der Musik von Sea of Stars zu erkennen sein wird. Eine Antwort erhalten wir, sobald das Spiel irgendwann im Jahr 2022 veröffentlicht wird. Aktuell läuft auf Kickstarter noch die Finanzierungsphase und es sieht so aus, als ob das Spiel eine halbe Million Euro zusammenbekommt.

