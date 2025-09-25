Chronoscript: The Endless End wurde angekündigt

Desk Works hat sein kommendes Abenteuerspiel Chronoscript: The Endless End vorgestellt. In diesem handgezeichneten Abenteuer ist unsere Hauptfigur in den Seiten eines Manuskripts gefangen. Das Spiel wechselt zwischen einer 3D-Perspektive und handgezeichneten 2D-Abschnitten mit einem Design, das gelinde gesagt einzigartig ist.

In der Zusammenfassung heißt es:

"Eine tausendjährige Geschichte, die sich weigert, zu enden. Lüften Sie als "Herausgeber", der in seinen Manuskripten gefangen ist, das Geheimnis und führen Sie die "endlose Geschichte" zu ihrer Endgültigkeit in diesem Erkundungs-Action-Adventure-Spiel."

Der Trailer, der unten zu sehen ist, zeigt Erkundungen, tödliche Fallen und Monster. Das Abenteuer soll irgendwann im Jahr 2026 für PlayStation 5 und PC erscheinen.