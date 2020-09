Chronos: Before the Ashes baut auf Erfolg von Renmant: From the Ashes

Chronos: Before the Ashes ist die neueste Ankündigung von Gunfire Games und es soll in weniger als drei Monaten auf Nintendo Switch, PC, Xbox One, Google Stadia und Playstation 4 erhältlich sein. Das epische Abenteuer aus der dritten Person basiert auf dem (fast) gleichnamigen VR-PC-Spiel aus dem Jahr 2016. Das Studio hat sich ihren alten Titel aber noch einmal vorgeknüpft und etwas aufgehübscht.

Die grundlegende Prämisse dieses mittelalterlichen Abenteuers ist hingegen gleich geblieben: Immer wenn ein Charakter stirbt, altert sie oder er um ein Jahr. Obwohl es zunächst gut ist, reifer und erfahrener zu werden, verliert unsere Spielfigur nach und nach ihre körperliche Leistungsfähigkeit, was sich auf die Werte Intelligenz und Magie umwälzt.

Der zweite Teil im Namen des Projekts stammt von Remnant: From the Ashes, denn die beiden Games waren wohl die ganze Zeit miteinander verwandt. Das alte Chronos teilt sich mit diesem Shooter die Welt und deshalb möchte Gunfire Games das aktuelle Interesse der Remnant-Fans weiter ausnutzen. Chronos: Before the Ashes ist aktuell für den 1. Dezember geplant und kommt zum Preis von 30 Euro in den Handel.