Chrono Trigger Remake-Buzz kehrt nach Yuji Horiis kryptischer Antwort zurück

Square Enix hatte großen Erfolg mit seinem HD-2D-Konzept, Spiele mit einem unverwechselbaren Retro-Look (sowohl neu als auch Remakes), die weiterhin auf moderner Grafik basieren. Ein Spiel, das viele Menschen mit dieser Behandlung sehen wollen, ist Final Fantasy VI, das als eines der besten Titel der Reihe gilt und definitiv Freude machen würde, es in einem zeitgenössischen Format zu spielen.

Ein weiterer Titel, nach dem oft gefragt wird, ist Chrono Trigger, und jetzt hat jemand, der am Original beteiligt war, eine Stellungnahme abgegeben (danke Wccftech), die die Fans zu einer Reaktion veranlasst hat. Es ist Square Enix-Veteran Yuji Horii, der in einem japanischen Stream nach einem Remaster oder Remake von Chrono Trigger im Zusammenhang mit seinem 30-jährigen Jubiläum gefragt wurde.

Er antwortete neckisch und bestritt es nicht wirklich, sagte aber, dass dies keine Frage sei, die gestellt werden sollte, und dass er sie nicht beantworten könne. Natürlich wäre es einfach gewesen, es einfach zu leugnen, wenn nichts in Arbeit war, was zu einem echten Interesse an Chrono Trigger in den sozialen Medien geführt hat.

Was meinst du, sollte man das als Hinweis darauf interpretieren, dass etwas im Entstehen ist, oder spielt er nur mit den Fans?