Chrono Odyssey, um im Juni eine geschlossene Beta durchzuführen

Unter den vielen Ankündigungen auf der diesjährigen Summer Game Fest Show traten Kakao Games und Chrono Studio auf, um einen zusätzlichen Blick auf Chrono Odyssey zu werfen. Dies ist ein kommendes MMORPG, von dem es heißt, dass es "Zeit und Raum neu definiert", und ihr müsst auf jeden Fall ein bisschen von beidem im Juni verfügbar haben, da eine geschlossene Beta angekündigt wurde.

Diese Beta, die vom 20. bis 22. Juni läuft, wird ausschließlich auf Steam verfügbar sein, und was wir davon erwarten können, erfuhr uns von Executive Producer Sangtae Yoon: "Alles in Chrono Odyssey dreht sich darum, wie Zeit – und der Verlust von ihr – die Welt und ihr Schicksal formt. Dieser neue Trailer ist eine erzählerische Einladung an die Spieler. Die erste geschlossene Beta ist eure Chance, diese Welt selbst zu erleben. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was die Spieler denken."

In der Beta könnt ihr einen Vorgeschmack auf die Zeitmanipulationsmechanik, die von Unreal Engine 5 angetriebenen Biome und Gefahren sowie einen "kuratierten Gameplay-Slice mit frühen Story-Quests, immersiven Kämpfen und skalierbarem Solo- oder Gruppenspiel" bekommen.

Sie können sich anmelden, in der Hoffnung, ab heute Teil dieser geschlossenen Beta zu sein.