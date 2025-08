Chrono Odyssey nach enttäuschender Beta um ein Jahr verzögert

HQ

Anfang des Jahres fand für das kommende MMORPG Chrono Odyssey eine große Beta statt, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Dinge nicht ganz nach Plan liefen. Die Spieler der Beta haben das Spiel heftig kritisiert, und es scheint, dass Entwickler NPIXEL und Publisher Kakao Games dem Spiel noch etwas Zeit in den Ofen geben.

Laut einer neuen Investorenpräsentation (via TheGamer) hat Kakao Games erwähnt, dass Chrono Odyssey voraussichtlich im 4. Quartal 2026 auf den Markt kommen wird, ein ganzes Jahr nach dem ursprünglich geplanten Start im 4. Quartal 2025.

In Anbetracht des Zustands der Beta können wir uns nicht vorstellen, dass dies für die Zuschauer des Spiels eine Überraschung oder eine große Enttäuschung ist. Wir sind uns nicht sicher, wie viel in einem Jahr für ein Spiel dieses Umfangs getan werden kann, aber wir hoffen, dass es in einem viel besseren Zustand als die Beta starten kann.

Auch ein weiterer Titel von Kakao Games, God Save Birmingham, wurde mit einem Veröffentlichungsfenster von Q3 2026 versehen, wenn du also ein Fan von mittelalterlichen Zombie-Sims bist, solltest du die Augen offen halten.