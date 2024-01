HQ

Als Gaming-Community lieben wir eine gute Detektivgeschichte. Sei es Sherlock Holmes, Professor Layton oder Meisterdetektiv Pikachu, wir lieben es, an Spuren zu ziehen und zu versuchen, ein verwirrendes Rätsel zu lösen. Offensichtlich hat der Entwickler Pierre Feuille Studio dies bemerkt, denn jetzt hat das französische Indie-Team sein Projekt Chronique des Silencieux vorgestellt, einen erzählerischen Point-and-Click-Detektivtitel, der die Spieler in eine wunderschön animierte Stadt in Südfrankreich führt, um eine Vielzahl einzigartiger, aber miteinander verbundener Fälle zu lösen.

Die Idee hinter Chronique des Silencieux ist einfach. Es ist eine Detektivgeschichte, in der man Hinweise sammelt, indem man mit anderen Charakteren spricht und dann ihre persönlichen Erzählungen eines Vorfalls verwendet, um mit anderen Dokumenten zu vergleichen, um Lügen aufzuzeigen und die Wahrheit zu enträtseln. Es ist nichts, was wir noch nicht gesehen haben, aber Pierre Feuille Studio bietet dies auf ziemlich überzeugende und interessante Weise an. Sowohl die Fälle, die du untersuchst, als auch die Menschen, die du auf deinem Weg triffst, sind fesselnd und voller Geheimnisse, und du willst weiter an den Fäden ziehen, um die Wahrheit zu finden.

Das Hauptproblem, mit dem Chronique des Silencieux konfrontiert ist, ist, dass es eine grundlegende Herausforderung sein kann, die meiste Zeit zu spielen. Es fühlt sich oft umständlich und frustrierend an, sich physisch durch die Welt zu bewegen, und die Detektiv- und Deduktionssuite wirkt an vielen Stellen zu starr. Es fühlt sich nicht so an, als gäbe es, wenn überhaupt, viel Spielraum bei der Herangehensweise an die Entwirrung der Geschichte, denn meistens gibt es nur einen Weg, um voranzukommen, und wenn man das nicht herausfinden kann, bleibt man stecken... eine Menge.

Was die Ermittlungsmechanik betrifft, so geht es hauptsächlich darum, Dialogausschnitte mit offiziellen Dokumenten abzugleichen, um zu beweisen, dass eine Figur lügt oder die Wahrheit zurückhält. Dies könnte zeigen, dass die Aussage einer Figur nicht korrekt mit der in einem Polizeibericht dargelegten Zeitlinie übereinstimmt, was eindeutig beweist, dass sie etwas zu verbergen hat, und so die Tür für ein Geständnis öffnet, das den Weg für neue Spuren und Fäden ebnet. Darüber hinaus gibt es noch ein paar zusätzliche Mechaniken, wie z. B. ein Schloss- und Schlüsselsystem, bei dem du Charaktere und Motive zusammensetzen kannst, um letztendlich zu beweisen, wie sie miteinander verbunden sind, sowie einige andere kleinere Rätsel, die zu zusätzlichen Hinweisen führen, die dir auf deinem Weg helfen. Aber erwarten Sie hier keine Erfahrung im Stil von Professor Layton, wo überall Hinweise sind und deren Entdeckung die Tür zu einer ganzen Reihe von Rätseln öffnet, die es zu lösen gilt, denn Chronique des Silencieux konzentriert sich in erster Linie auf die Erzählung und die Charakterentwicklung.

Pierre Feuille Studio zeigt ein hohes Maß an Geschicklichkeit in dieser Hinsicht. Die Charaktere sind sehr reichhaltig und tiefgründig und haben mehrere Schichten, die ihre Persönlichkeit bestimmen. Und obwohl die Welt nicht sehr groß ist und es nur wenige Orte gibt, die man jemals wirklich erkunden kann, hat das Entwicklerteam gut daran getan, die Dinge interessant zu halten, indem es den Spieler ständig zwischen diesen wenigen Gebieten reisen lässt, um neue und zuvor versteckte Hinweise zu finden. Die Geschichte im Kern dieses Spiels ist eine starke, die dich dazu bringt, weiterzuspielen.

Auch der verwendete Kunststil ist ein Highlight. Die lebendige und gezeichnete Regie fängt mühelos die Schönheit dieser Adaption Südfrankreichs der 1970er Jahre ein und ermöglicht es Ihnen, die Welt zu schätzen, die Pierre Feuille Studio aufgebaut hat. Außerdem wirken die wenigen vertonten Zwischensequenzen, die darin verstreut sind, Wunder, um diesem entzückenden Projekt eine zusätzliche Ebene des Charmes zu verleihen.

Chronique des Silencieux hat viele Stärken und Gründe, es ausprobieren zu wollen. Die Handlung ist fesselnd, der Grafikstil beeindruckend, die Gameplay-Systeme einfach und die Leistung so zugänglich, dass man dieses Spiel wahrscheinlich auf einem Burner-Handy ausführen könnte. Es sind diese Stärken im Hinterkopf, die mich enttäuscht machen, dass das Spiel so frustrierend sein kann, denn die Bewegung und die Starrheit der Deduktionssuite wirken sich dramatisch auf den Spaß aus, den man beim Spielen haben kann Chronique des Silencieux. Trotzdem gibt es hier Brillanz und Potenzial, so dass Pierre Feuille Studio auch in Zukunft einer meiner Indie-Entwickler bleiben wird, die ich im Auge behalten sollte.