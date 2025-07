Als Redakteur Jonas Mäki darauf hinwies, dass ein neuer Kritik-Auftrag auf dem Weg sei, hat das meine Neugier geweckt. Als sich jedoch herausstellte, dass es sich um ein Spiel namens Chronicles of the Wolf handelte, eine scheinbar blasse Kopie von Castlevania, sank mein Appetit erheblich. Die letzten Jahre waren voll von halbherzigen Metroidvania-Abenteuern, und die Vorstellung, dass Chronicles of the Wolf etwas anderes als ein mittelmäßiger Titel sein würde, sah vorher düster aus. Stellt euch vor, wie überrascht ich war, als sich dieser preiswerte, pixelige Spaß als gut gemachter Action-Spaß voller Geheimnisse und interessanter Elemente herausstellte, der nicht nur von den Giganten des Genres inspiriert ist, sondern auch zusätzliche Elemente hinzufügt, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen.

Sobald man anfängt, Chronicles of the Wolf zu spielen, ist es offensichtlich, dass Entwickler Migami Games ein- oder zweimal einen Blick auf Super Castlevania IV geworfen hat. Denn die Hauptfigur bewegt sich mit der gleichen steifen Animation wie Simon Belmont 1991 und viele der Umgebungen scheinen direkt aus dem betreffenden SNES-Klassiker entnommen zu sein, und gelegentlich riecht es auch nach Plagiaten. Ein Großteil des Gameplays lehnt sich auch stark an Konamis Vampirtitel an, aber anstatt sich nur die Rosinen aus dem bereits erwähnten Super Nintendo-Klassiker herauszupicken, gibt es auch Komponenten aus dem beliebteren Meisterwerk Castlevania: Symphony of the Night.

Es gibt viel Dunkelheit und Elend.

Du schlüpfst in die Rolle eines jungen Ritters namens Mateo Lombardo und hast die Aufgabe, die französische Landschaft des 18. Jahrhunderts zu untersuchen, nachdem eine monströse Bestie begonnen hat, in Dörfern und Städten zu wüten. Dort angekommen, gehen die Dinge jedoch schnell schief, und anstatt nur ein groteskes Monster zu jagen, musst du Mordrätsel lösen und herausfinden, woher das Böse stammt. Die Geschichte an sich ist sicherlich nichts Preiswürdiges, aber sie sorgt für genug Spannung, um das Interesse während der gesamten Reise aufrechtzuerhalten.

Der Besuch von Dörfern ist ein Muss, um neue Wege zu eröffnen.

Werbung:

Ein spannender Aspekt ist jedoch, dass das Studio ein paar leichtere Rollenspielelemente eingebaut hat, die ziemlich an das eher seltsame Juwel The Legend of Zelda II für das NES erinnern. Denn genau wie in den anderen Langzeitspielen von Link muss man verschiedene Dörfer besuchen und mit Leuten sprechen, um die Geschichte voranzutreiben. Es ist im Grunde genommen immer noch nichts, was nicht schon einmal gemacht wurde, aber wo die meisten modernen Metroidvania-Spiele sich ausschließlich auf neue Fähigkeiten verlassen, um neue Passagen zu öffnen, fühlt es sich mit alternativen Lösungen frisch an, um sich auf die Credits zuzubewegen.

Chronicles of the Wolf ist nicht das längste Spiel, das man in diesem Jahr in Angriff nehmen wird, aber man kann viele Stunden Unterhaltung damit haben, je nachdem, wie man es spielt. Um zum Beispiel nur das schlechteste Ende zu bekommen, muss das nicht länger als ein paar mickrige Stunden dauern, aber erst wenn man ein paar Rätsel löst, öffnet sich das Spiel. Ich für meinen Teil habe etwas mehr als zwölf Stunden gebraucht, und mit einem Preis von 16,99 £ ist es ein erschwingliches Abenteuer, das sich nicht zu sehr in die Länge zieht, während es viele Geheimnisse zu finden gibt für diejenigen, die daran interessiert sind, noch mehr Wert für ihre ausgegebenen Cent zu bekommen.

Die Kämpfe sind einfach, aber unterhaltsam.

Denn im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass Chronicles of the Wolf ein extrem gut gemachtes Metroidvania-Spiel ist, in dem alles, was man von dem Genre erwarten würde, auf die eine oder andere Weise vertreten ist. Die Grafik ist schön, das Gameplay ist gut und die Musik ist von der ersten bis zur letzten Note eingängig. Das einzig Negative, was ich zu sagen habe, ist, dass die Bosse besser hätten sein können, da sie hauptsächlich die Fähigkeit testen, Gesundheitsgetränke zu kaufen, anstatt ein aufregendes Gameplay zu bieten. Eine weitere seltsame Sache ist, dass es an mehreren Stellen im Spiel sogenannte "Death Rooms" gibt, in denen man nur die Schwelle betreten muss, um einen Game Over-Bildschirm zu sehen. Ich denke, das Konzept ist dazu da, dem Spieler auf die Nase zu schlagen und ihn zur Aufmerksamkeit zu zwingen, aber sobald man eine Handvoll davon erlebt hat, werden sie eher lästig als dramatisch interessant.

Werbung:

Wenn du hingegen gut gemachte Metroidvania-Abenteuer der alten Schule magst, dann ist dies deine Empfehlung, Chronicles of the Wolf einen ehrlichen Versuch zu geben. Man mag hier und da ein paar Ecken und Kanten und seltsame Designentscheidungen erleben, aber insgesamt bekommt man einen Titel, der einen sehr an die Blütezeit des Genres erinnert, als Gothic-Schlösser und blutsaugende Vampire der letzte Schrei auf dem Markt waren.