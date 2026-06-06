Chronicles: Medieval Gameplay-Vorschau: Ein weiteres raues Strategiespiel für den Geschichtsfan, der in deinem Leben lebt

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Europa im Mittelalter. Pest, Hungersnot, Könige, die es lieben, sich jahrelang gegenseitig den Kopf einzuschlagen und Landstücke zu beanspruchen, nur um es wieder zu verlieren und die Suche nach der Rückeroberung von Neuem zu beginnen. Der Hundertjährige Krieg war eine wilde Zeit in der Geschichte, und in Chronicles: Medieval werden wir mitten ins Zentrum geworfen, indem wir die Kontrolle über eine von drei Schlüsselmächten übernehmen können, während man seinen eigenen Lauf der Geschichte bestimmt.

Während einer kurzen Gameplay-Präsentation, die wir vor der Enthüllung des Spiels beim heutigen Summer Game Fest Showcase besuchten, konnten wir den Kampfteil von Chronicles: Medieval sehen. Ähnlich wie bei Total War verbringst du deine Zeit in Chronicles: Medieval zwischen einer großen Kampagnenkarte und den Feldern, die du bald rot streichst mit dem Blut von Tausenden von Truppen. 2.000 Körper können gleichzeitig auf dem Bildschirm in chaotischen Kämpfen erscheinen. Du gehst mit einem Plan hinein, aber wie du weißt, wenn du schon einmal ein solches Spiel gespielt hast, schaffen es nur wenige Strategien, die die ersten zwei Minuten eines Kampfes überstehen, ohne gelegentliche Stolpersteine hier und da zu haben.

Ein Kampf in Chronicles: Medieval beginnt mit der Planungsphase. Du hast deine Einheiten und eine Fülle von Optionen, wie du sie positionieren möchtest, welche Formationen sie einnehmen und wie sie sich auf dem Schlachtfeld verhalten sollen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Sobald die Schlacht begonnen hat, kannst du deine Truppen an der Spitze steuern und als Kommandant deiner Armee spielen, der nicht einfach hinten sitzen und nicken kann, während er Hunderte von Männern auf seinen Befehl hin zum Tod schickt.

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Wie uns während der Präsentation gesagt wurde, werden Kämpfe allein durch die Moral gewonnen und verloren. Geister brechen vor Körpern, und deshalb wirst du aufgerufen, deine Frontlinien im Zaum zu halten. Deine Anwesenheit als Kommandant deiner Truppen reicht manchmal aus, um sie zu stärken, aber manchmal musst du dich ins Gefecht stürzen und auf feindliche Kavallerie und Infanterie zustürmen. Hier lässt dich Chronicles: Medieval voll in Third-Person-Nahkampf eintauchen und eine Vielzahl historisch korrekter Waffen und Kampfstile einsetzen. Alles ist dynamisch und basiert auf historischen Kampfformen, da das Team einen Weltmeister im Schwertkämpfer für den Mocap engagiert hat.

Realistisch gehalten: Wenn du allein gegen ein Dutzend Typen in den Kampf gehst, wirst du wahrscheinlich schwer haben. Selbst wenn du gepanzert bist und gegen schwächere Einheiten kämpfst, scheint es nie eine kluge Idee zu sein, überrannt zu werden. Ich mag die zusätzliche strategische Ebene, die dadurch entsteht, dass du nicht nur für deinen Kommandanten verantwortlich bist, sondern auch für die Moral deiner Truppen. Es ermöglicht einige cineastische Schwünge in einer Schlacht, die dir helfen, deine eigenen denkwürdigen Geschichten in diesem Sandbox-Strategiespiel zu erschaffen.

Es gibt keine direkte Kampagne, der du folgen kannst, oder wie es klingt, eine Geschichte, die du abschließen musst. Lars Mikkelsen erzählt einen großen Teil des Spiels, ebenso wie der neue Trailer, der uns beim Summer Games Fest feiert, aber da Chronicles: Medieval eine Sandbox sein will, entscheidest du dich, liegt es an dir, deine Geschichten unvergesslich zu machen, denn das gibt dir alle Werkzeuge, die du dafür brauchst. Da wir keine praktische Erfahrung mit dem Spiel hatten, können wir nicht mit Sicherheit sagen, wie beeindruckend es ist und wie befriedigend es ist, sich in den Nahkampf zu stürzen, aber dem Anschein nach werden Geschichtsinteressierte und Strategiebegeisterte hier ein schönes Mount & Blade-ähnliches Erlebnis finden, bei dem Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden leicht verloren werden könnten, um dein Königreich in Schlachten und auf der Kampagnenkarte zu schützen.

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In Chronicles: Medieval kannst du britische und französische Truppen sowie die Armeen des Heiligen Römischen Reiches führen. Du kannst deine Heraldik nach Belieben anpassen, wiederum im Bereich Realismus und historischer Genauigkeit. Es gibt einfach eine Menge Material, denn Chronicles Medieval versucht, sich zum ultimativen Strategie-Battler für Fans dieses Genres zu machen. Du nutzt ein Fortschrittssystem für deinen Herrn, baust die Stärke deiner Armee auf und nimmst an großen Schlachten sowohl auf dem Schlachtfeld als auch an dynamischen Belagerungen teil. Das klingt nach viel, denn das ist es auch, und der Entwickler Raw Power Games scheut sich nicht, wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt. Es möchte nicht nur, dass dieses Spiel eine Art allumfassende, bodenständige, mittelalterliche Power-Fantasy ist, sondern auch sicherstellen, dass möglichst viele Leute das Spiel spielen können, was ein sehr schönes Detail ist. Bei den heutigen Preisen für PC-Teile ist ein Spiel, das auf einer Kartoffel laufen soll, eine Geste, von der wir sicher sind, dass diejenigen, die sich an ihre Grafikkarten aus früheren Zeiten klammern, sicher nicht fehlt.

Weil Raw Power Games so groß ist, dass Chronicles: Medieval sein soll, wird nicht alles, was sie anprangern, im Early Access verfügbar sein. Belagerungen zum Beispiel sind etwas weiter entfernt, ebenso wie eine Koop-Kampagne. Du kannst mit Freunden im Early Access spielen, aber das gilt nur für benutzerdefinierte Kämpfe. Das ist ein deutliches Zeichen, dass die Entwickler von Chronicles: Medieval bereits sehr genau wissen, was ihre Fangemeinde will und wann sie es ihnen geben können. Wie bei allen Early-Access-Veröffentlichungen gilt: Je eher Chronicles: Medieval sein vollständiges Erlebnis liefern kann, desto besser, denn diese Sandbox-Mittelalterstrategie klingt so, als würde sie das Beste aus bereits etablierten Namen des Genres nehmen und uns ein unglaublich detailliertes, dynamisches und cineastisches Strategiespiel bieten, das einen stundenlang in die Schlacht stürmt und stundenlang den Tod der Feinde plant. Hoffentlich können wir das Spiel bald spielen, damit wir sagen können, ob es für Fans dieses Genres so gut ist, wie es aussieht.