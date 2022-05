Christopher Walken übernimmt die Rolle des Imperators in Dune: Part Two

HQ

Denis Villeneuve arbeitet am zweiten Teil von Dune, der sich weiter mit der Geschichte von Paul Atreides und dem Krieg um Arrakis beschäftigen wird. Es gab immer wieder Berichte über die Besetzung des Films, unter anderem Florence Pugh als Prinzessin Irulan. Und jetzt wissen wir auch, wer die Rolle ihres Vaters übernehmen wird.

The Hollywood Reporter hat berichtet, dass Christopher Walken die Rolle von Imperator Shaddam IV übernehmen wird. Der Imperator ist der Herrscher über das Universum und war auch derjenige, der das Haus Atreides nach Arrakis geschickt hat, um die Spice-Produktion zu überwachen.

Dune: Part Two soll am 20. Oktober 2023 in die Kinos kommen.