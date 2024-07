Christopher Reeves Sohn hat einen Cameo-Auftritt in der kommenden Superman

Während viele Fans Henry Cavills Version von Superman wirklich liebten, denken viele Leute immer noch, dass der verstorbene Christopher Reeve die echte Version der Figur ist.

Der DC-Chef James Gunn dreht derzeit seinen eigenen Superman (der im Juni 2025 Premiere feiert), in dem David Corenswet den ikonischen Jumpsuit trägt, aber Gunn ist offensichtlich immer noch der Meinung, dass es wichtig ist, Reeves Vermächtnis Respekt zu zollen. Wie Variety berichtet, wurde nun bestätigt, dass Reeves Sohn Will Reeve im kommenden Film einen Cameo-Auftritt als TV-Reporter haben wird - was er sicher ziemlich überzeugend machen wird, da dies sein eigentlicher Job ist.

Wenn Sie einen kleinen Blick auf Will Reeves im Film werfen möchten, schauen Sie sich die Bilder und Videos auf Cleveland.com an, aber hüten Sie sich vor leichten Spoilern.