Christopher Nolans kommender Film The Odyssey wird laut Puck mit einem Budget von 250 Millionen US-Dollar sein bisher ehrgeizigstes Projekt werden. Diese Zahl entspricht seinem Film mit dem höchsten Budget, The Dark Knight Rises, und übertrifft alle seine anderen Filme. Die Adaption von Homers klassischem Märchen verspricht eine weltweite Produktion mit neuer IMAX-Technologie, die am 17. Juli 2026 in die Kinos kommen soll.

Wird dieses mythologische Epos Nolans Vermächtnis im Kino neu definieren?