Christopher Nolans The Odyssey Tickets sind innerhalb weniger Stunden ausverkauft

Es scheint ein Novum in der Filmgeschichte zu sein, dass die Tickets eines Films ein Jahr vor seinem Kinodebüt in den Verkauf gingen. Und dann waren diese Tickets innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Christopher Nolans Hype um Oppenheimer hat ihn derzeit zum Direktor der Filmindustrie gemacht, wie die Aufregung um The Odyssey zeigt.

Nolans Adaption von Homers Klassiker hat bisher nur ein paar Bilder veröffentlicht, und doch sind ein Jahr vor der Veröffentlichung immer noch 16 IMAX-Seiten in den USA ausverkauft. Innerhalb einer Stunde nach dem Verkaufsstart der Tickets waren laut The Hollywood Reporter 95 % der Tickets ausverkauft.

Jetzt sind sie alle in ihrer Gesamtheit verschwunden. Schon jetzt sehen die Leute Tickets, die bei eBay für 300 bis 400 US-Dollar verkauft werden, obwohl sie anfangs etwa 30 US-Dollar pro Ticket kosten. Scalper, die in die Welt der Kinokarten einsteigen, scheinen nicht das Beste zu sein, aber wir müssen sehen, ob andere Filme einen ähnlichen Hype auslösen können, bis zu dem Punkt, an dem die Fans effektiv Tickets vorbestellen.

Christopher Nolans The Odyssey erscheint am 17. Juli 2026.