Christopher Nolans The Odyssey läuft weniger als drei Stunden

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Christopher Nolan mag für seine etwas langen Filme bekannt sein, aber wenn man sich seine Filmografie ansieht, sind es nicht alle dreistündige Sagas. Oppenheimer hat zum Beispiel gerade die Drei-Stunden-Marke überschritten, und The Odyssey wird sie nicht einmal erreichen.

Wie Nolans Frau und Produzentin Emma Thomas gegenüber Deadline bestätigte, wird die Laufzeit von The Odyssey unter drei Stunden betragen. Im Moment ist Thomas sich über die tatsächliche Laufzeit nicht ganz sicher, da das Team sich noch in der Postproduktion des Films befindet.

The Odyssey soll im Juli erscheinen und hatte diese Woche seine erste Vorstellung auf der CinemaCon. Deadline scheint den Film ziemlich hoch zu schätzen, wenn man ihn mit traditionellen Hollywood-Epen wie Lawrence of Arabia und The Bridge on the River Kwai vergleicht. Wir werden es uns später in diesem Jahr selbst ansehen müssen, aber nach Nolans letztem Hit mit einem großen Kassenerfolg und mehr als ein Oscar-Erfolg sind die Erwartungen hoch.