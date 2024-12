Christopher Nolans Adaption von The Odyssey wird sein teuerster Film aller Zeiten

Christopher Nolan hat endlich seinen nächsten Film enthüllt, und das ist etwas, was nur sehr wenige von uns erwartet haben. Von einem Sci-Fi-Thriller bis hin zu einem historischen Vampirfilm machten die Gerüchte monatelang die Runde, nur um dann offiziell zu enthüllen, dass Sir Christopher Nolan an einer Adaption von The Odyssey arbeitet.

Homers großartiges Werk wird eine Menge Geld kosten, so der Brancheninsider Jeff Sneider, der berichtet, dass The Odyssey Nolans bisher teuerstes Werk sein wird. Wir haben noch keine soliden Budgetzahlen, aber Oppenheimer wurde für 100 Millionen US-Dollar gedreht, während Tenet 205 Millionen US-Dollar kostete, es ist also nicht so, dass Nolan nicht schon früher viel Geld ausgegeben hätte.

Nach Oppenheimers Erfolg an den Kinokassen gibt es viel Vertrauen in Nolan, etwas zu schaffen, das die Leute im Kino sehen wollen. Es wird angenommen, dass er auch hauptsächlich für das IMAX-PublikumThe Odyssey dreht, so dass wir uns nur vorstellen können, wie das im Jahr 2026 aussehen wird.