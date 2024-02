Christopher Nolan würde liebend gerne einen Horrorfilm drehen

HQ

In einem Interview mit dem British Film Institute am Donnerstag verriet der legendäre Filmregisseur Christopher Nolan, dass wir gerne einen Horror machen würden. Er gestand jedoch, dass er keine großartige Geschichte gefunden hat, die sich gut für das Genre eignen würde.

"Ich denke, Horrorfilme sind sehr interessant, weil sie auf sehr filmische Mittel angewiesen sind", sagte er. "Es geht wirklich darum, eine instinktive Reaktion auf Dinge zu provozieren. Irgendwann würde ich gerne einen Horrorfilm machen. Aber ich denke, ein wirklich guter Horrorfilm braucht eine wirklich außergewöhnliche Idee – und die sind rar gesät. Ich habe also nicht die Geschichte gefunden, die sich dafür eignet. Aber ich denke, es ist ein sehr interessantes Genre aus filmischer Sicht. Es ist auch eines der wenigen Genres, in denen die Studios viele dieser Filme machen, und es sind Filme, die viel Trostlosigkeit und Abstraktion haben. Sie haben viele Qualitäten, die Hollywood im Allgemeinen sehr widerwillig in Filme einbaut, aber das ist ein Genre, in dem es erlaubt ist."

In dem Interview teilte Nolan auch mit, dass er glaubt, dass Oppenheimer seine eigenen Horrorelemente hat.

"Sicherlich hat Oppenheimer Elemente des Horrors – was ich definitiv für das Thema angemessen halte", sagte er. "..... Die Mitte des Films orientiert sich sehr stark am Heist-Genre, und der dritte Akt des Films ist das Gerichtsdrama. Und der Grund, warum ich mich für diese beiden Genres entschieden habe, ist, dass es sich um Mainstream-Genres handelt, in denen Dialoge und Menschengespräche von Natur aus spannend und interessant für das Publikum sind. Das ist das Lustige am Genre – man kann mit vielen verschiedenen Bereichen spielen, während man es in anderen Arten von Filmen wirklich nicht darf."

Danke, The Hollywood Reporter.