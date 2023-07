Christopher Nolan wird nie eine TV-Serie machen, interessiert sich nicht mehr für Superheldenfilme

HQ

Christopher Nolan hat sich kürzlich vor Oppenheimers Freilassung mit dem französischen Journalisten Hugo Décrypte zusammengesetzt. Er gab uns viele Informationen, die wir durchforsten konnten, einschließlich seiner Meinung über die Produktion einer Fernsehserie, Superheldenfilme und seine mögliche Beteiligung an Star Wars.

Wie der Twitter-Account @NolanAnalyst berichtet hat, ist der gefeierte Regisseur nicht mehr daran interessiert, Superheldenfilme zu machen, und er will auch nie eine TV-Show machen. Außerdem hat er gesagt, dass er nie ein TikTok-Konto haben wird und dass es ihm egal ist, wie die Leute Filme ansehen, sei es auf einem Telefonbildschirm oder einem Laptop.

Nolan bestätigte, dass er auch in einem Jahrzehnt noch Filme machen wird, und seine vielleicht interessanteste Antwort kam, als er gefragt wurde, ob er an einem Star Wars-Film beteiligt sein würde. Nolan hält einen Moment inne, bevor er die Frage weitergibt, die viele Leute glauben lässt, dass er tatsächlich in etwas verwickelt ist, das mit einer weit, weit entfernten Galaxie zu tun hat.

Würdest du einen Nolan Star Wars-Film sehen wollen?