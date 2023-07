Christopher Nolan versteht Tarantinos Ruhestandspläne, hat aber keine Pläne, selbst in den Ruhestand zu gehen

HQ

Die Arbeit an Quentin Tarantinos letztem Film ist in vollem Gange und im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat der gefeierte Regisseur nicht vor, seine Karriere in die Länge zu ziehen. Stattdessen hat Tarantino sehr deutlich gemacht, dass "The Movie Critic" definitiv sein letzter Film sein wird.

Christopher Nolan, der für Oppenheimer wirbt, sagt in einem Interview mit Variety, dass er Tarantinos Argumentation versteht, betont aber auch, dass er selbst keine Pläne hat, sich in den nächsten Jahren zur Ruhe zu setzen. Nolan erwähnt auch, wie süchtig die Arbeit macht und wie unglaublich schwer es ist, damit aufzuhören.

"Es macht süchtig, im Kino Geschichten zu erzählen. Es ist viel harte Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Es ist etwas, wozu man sich getrieben fühlt, und daher ist es ein wenig schwer vorstellbar, freiwillig aufzuhören."

"Aber ich sehe auch... Quentins Punkt war immer, dass – und er ist niemals, sehr gnädig, er ist nie spezifisch in Bezug auf die Filme, über die er spricht oder was auch immer – aber er schaut sich einige der Arbeiten an, die von Filmemachern in späteren Jahren geleistet wurden, und hat das Gefühl, dass es besser wäre, wenn es sie nicht gäbe, wenn sie nicht existieren würde. Und das halte ich für eine sehr puristische Sichtweise. Es ist die Sichtweise eines Cinephilen, der Filmgeschichte schätzt."

Glaubst du, dass Tarantino Recht hat, seine Karriere mit einem Höhepunkt zu beenden, oder hättest du dir gewünscht, dass er noch mehr Jahre geblieben wäre?