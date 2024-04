Christopher Nolan verrät, warum Batman immer so beliebt ist

Von Adam West bis Robert Pattinson haben viele Leute Batman auf der Leinwand gespielt, und es scheint, als ob die Studios die Figur immer wieder aufgreifen wollen, da er ein beliebter Held bleibt, auch wenn es den Anschein hat, dass das Publikum von anderen, ähnlichen Filmen und Charakteren gelangweilt ist.

In einer Rede am British Film Institute gab Christopher Nolan seine Meinung dazu ab, warum er glaubt, dass Batman in der Lage war, sich anzupassen und so lange in der Filmkultur zu bestehen. "Die Batman-Mythologie... einer der Gründe, warum es immer wieder interessant ist [und] ständig von neuen Generationen neu erfunden wird... liegt an der Grundidee einer guten Bürgerwehr", sagte er.

"Jemand, der das Gefühl hat, er müsse auf kriminelle Methoden zurückgreifen oder außerhalb des Systems stehen, um das System zu reparieren. Es ist unendlich komplex und interessant."

Wir haben gesehen, wie sich Batman in den Jahrzehnten, in denen wir ihn auf der Leinwand gesehen haben, entwickelt hat. Von den campy Adam-West-Tagen bis hin zum düsteren und düsteren Matt-Reeves-Universum scheint die Fledermaus immer einen Platz in den Herzen der Kinobesucher zu haben.