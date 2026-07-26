Christopher Nolan verrät, ob er wieder mit Christian Bale zusammenarbeiten würde

Christopher Nolan ist ein Regisseur, der dafür bekannt ist, seine Lieblingsschauspieler zu haben. Wie Martin Scorsese es liebt, mit Robert De Niro zu arbeiten, haben wir gesehen, wie Nolan im Laufe seiner Karriere mit mehreren Schauspielern zusammenarbeitet. Cillian Murphy, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Michael Caine und natürlich der Batman für seine Dark Knight-Trilogie, Christian Bale.

Kürzlich wurde Nolan in einem Interview mit The Hollywood Reporter gefragt, ob er erneut mit Bale an einem bevorstehenden Projekt arbeiten würde. Die Antwort war, wie man erwarten kann, ein klares Ja von Nolan. "Oh, natürlich. Er ist einer der großartigsten Schauspieler seiner Generation, und ich habe großartige Erfahrungen mit ihm gemacht. Ich bin begeistert, dass sie The Prestige neu veröffentlichen, denn es ist eine seiner am meisten unterschätzten Leistungen. Ich freue mich einfach sehr darauf, es einem neuen Publikum zugänglich zu machen", sagte der Regisseur.

Vielleicht gibt es eine Chance für ein Team von Nolan und Bale beim nächsten Projekt des Regisseurs. Da Nolan derzeit die starke Resonanz auf Die Odyssee genießt, erwarten wir in nächster Zeit nichts Neues von ihm. Es ist wahrscheinlich, dass es eine weitere dreijährige Pause zwischen seinen Filmen geben wird, wie zwischen Oppenheimer und Die Odyssee. Was als Nächstes für Nolan kommt, wissen wir nicht, obwohl er erwähnt hat, dass ein Horrorprojekt möglicherweise in seiner Zukunft ansteht.

"Ich habe immer geglaubt, dass Horror als Genre aus konzeptioneller Sicht sehr vorsichtig betrachtet werden muss. Mit anderen Worten: Man muss eine großartige Idee haben. Wenn man einen Film wie Obsession sieht, ist das eine großartige Idee. Der Film funktioniert wie ein Mistkerl. Es geht nicht um die technische Seite. Es geht nicht darum, welche technischen Bedürfnisse ich kratzen müsste. Es geht um die Geschichte. Also suche ich immer", sagte Nolan.