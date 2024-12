Christopher Nolan verrät Gladiator 2 als seinen Lieblingsfilm des Jahres 2024

HQ

Als einer der produktivsten und angesehensten Regisseure unserer Zeit bedeutet Christopher Nolans Meinung Filmfans viel. In einer neuen Variety-Liste, die berühmte Filmemacher und ihre Lieblingsfilme des Jahres 2024 aufzählt, verriet Christopher Nolan, dass Gladiator 2 sein Lieblingsfilm des Jahres 2024 war.

"In Ridley Scotts erstem Gladiator fragt uns Maximus: 'Seid ihr nicht unterhalten?' und wir werden mit der Wahrheit konfrontiert, warum wir das Kolosseum durch einen Film besuchen würden." Nolan schreibt. "Er lässt die Welt der Gladiator 2 für sich selbst sprechen und zeigt uns einmal mehr, wer wir sind, indem er uns einfach einlädt, die verrückte inflationäre Fahrt zu genießen. Warum gibt es Haie im Kolosseum? Weil wir sie verlangen und Scott sie uns meisterhaft gibt. Als er enthüllt, wie die Spiele benutzt werden, um die öffentliche Meinung zu manipulieren, können wir nicht anders, als Schatten unserer eigenen öffentlichen Arena auf den Sand projiziert zu sehen."

"Scott steigert das Spiel mit der Inszenierung seiner Action – seine unglaubliche, hyperaufmerksame Multi-Kamera-Inszenierung (so anders als das Original) ringt die Handlung meisterhaft in klare und atemberaubende Sequenz für Sequenz. Der Effekt ist nicht nur unterhaltsam, sondern treibt uns auch dazu, uns für die Themen des Films bewusst zu werden. Nur wenige Filmemacher haben jemals so unsichtbar auf mehreren Ebenen gearbeitet."

Es ist also klar, dass Nolan ein ziemlicher Fan ist. Während einige Kritiker mit Nolans Meinung übereinstimmen, haben sich andere härter über Scotts erwartete Fortsetzung geäußert. Vielleicht werden Filmfans ihm wohlwollender gegenüberstehen, jetzt, wo Nolan diese Aussage gemacht hat.

An anderer Stelle in der Liste sehen wir, dass Alien: Romulus-Regisseur Fede Alvarez Inside Out 2 zu seinem Lieblingsfilm des Jahres gekürt hat. Eine ziemliche Überraschung, wenn man bedenkt, wie schrecklich er ist.