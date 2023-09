Christopher Nolan soll bereit sein, bei drei Bond-Filmen Regie zu führen

HQ

In einem Interview mit Sky erklärte Meisterregisseur Christopher Nolan (Oppenheimer, Inception, Dark Knight Trilogy, Interstellar), dass er mehr als glücklich wäre, die Zukunft von James Bond zu übernehmen, aber unter einer Bedingung, dass er entscheiden darf, welcher Schauspieler es mit dem legendären Schauspieler aufnimmt Mantel des Agenten. Jetzt scheint es, dass die Amazon-eigene Produktionsfirma Eon Pictures Nolan all das angeboten hat, sowie die Möglichkeit, drei neue 007-Filme zu schreiben und Regie zu führen, von denen gemunkelt wird, dass sie alle auf den ersten drei Büchern über den Agenten basieren, die von Ian Fleming geschrieben wurden. Ein bisschen wie Nolan es mit Batman gemacht hat, mit anderen Worten. Hört sich hervorragend an, wenn Sie uns bei Gamereactor fragen.

Laut World of Freel:

"EON und Amazon drängen auf Nolan und dass er prinzipiell an Bord ist, es sei denn, sein Bedürfnis nach kreativer Freiheit wird nicht befriedigt. Es gibt jedoch Knackpunkte, die in Bezug auf den Ton ausgebügelt werden müssen, die die Dinge versenken könnten. EON will einen kompletten Neustart für die Neuzeit, wobei Nolan Adaptionen der Ian Fleming-Romane in historischen Settings machen möchte, die sich eng an das ursprüngliche Ausgangsmaterial halten. Es ist auch unklar, was Amazon will (abgesehen von Geld). Das Ziel ist es, Nolan dazu zu bringen, 2-3 Filme zu drehen und ihn dann als ausführenden Produzenten zu haben. EON und Amazon setzen "alle Eier in einen Korb" für Nolan, weil er den Job will – er liefert von der Kritik und kommerziell erfolgreiche Filme, und er ist einer der wenigen Regisseure da draußen, die allein mit seinem Namen in die Sitze stecken können."

Möchten Sie eine Bond-Trilogie sehen, die von Nolan geschrieben und inszeniert wurde?