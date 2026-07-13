Christopher Nolan sagt, jüngere Generationen lehnen KI-Quatsch "völlig ab"

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Da Tech-Manager zunehmend versuchen, Hollywoods größten Namen zu sagen, dass KI da ist und die Zukunft des Films sein wird, ist Christopher Nolan nicht überzeugt. Außerdem erkennt er, dass auch die jüngeren Generationen KI nicht unterstützen, obwohl die Botschaft von oben lautet, dass es die Technologie sein wird, die sie definiert.

"Ich habe in meinem Leben noch nie eine schnellere vollständige Ablehnung eines angeblich grundlegenden technologischen Sprungs gesehen. So viel Energie wurde darauf verwendet, KI einzuführen, aber wenn man sich die Reaktion dieser Generation ansieht, lehnen sie sie komplett ab", sagte Nolan kürzlich in einem Interview mit The Telegraph.

Der Regisseur fügte hinzu, dass seine eigenen Kinder KI-Inhalte beurteilt und als unzureichend empfunden haben. "Ihr Urteil über KI-Zeug war sofort und hart. Sie erkennen es sehr schnell so, wie es ist – und es fällt ihnen viel leichter, es zu erkennen, weil es aus einer Online-Welt hervorgegangen ist, die sie sehr gut kennen. Und auch wenn das nicht bedeutet, dass jeder Aspekt der Technologie nutzlos oder bedeutungslos ist, trifft sie im Filmemachen genau zur falschen Zeit."

Das Filmemachen bewegt sich für Nolan in eine Rückkehr zu nostalgischen Methoden. Das Filmdrehen ist in großem Stil zurück, vor allem dank Nolans Bemühungen, und Kinogänger loben oft einzigartige, individuelle Geschichten, die im Vergleich zum neuesten Blockbuster, der von einem Algorithmus geschaffen wirkt, eine starke künstlerische Absicht zu haben.