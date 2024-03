Christopher Nolan lobt Godzilla Minus One

HQ

Die Atombombe ist verständlicherweise ein sehr sensibles Thema in Japan, und die Folgen des Absturzes von Little Boy auf Hiroshima, gefolgt von Fat Man, der drei Tage später einen Großteil von Nagasaki auslöschte, sind Narben, die nie heilen werden.

Aus diesem Grund wurde die Premiere von Oppenheimer verschoben, und mit dem bevorstehenden Kinostart in Japan hat sich Nolan nun mit dem Godzilla Minus One Regisseur zu einem gemeinsamen Interview getroffen.

Gemeinsam diskutierten sie über die Filme des jeweils anderen und Nolan lobte Yamazakis Arbeit für ihre Charaktere, Themen und historischen Verbindungen. Während des Gesprächs sagte Nolan:

"Ich habe Godzilla Minus One gesehen und dachte, es sei ein großartiger Film. Ich fand es so spannend. Ich meine, offensichtlich ist es wunderschön gemacht und die Mechanik ist so mitreißend.

Es ist so aufregend, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es viel von dem Geist deines früheren Films "The Eternal Zero" hat. Es hatte eine Tiefe rund um die Probleme rund um die Hauptgeschichte.

Und das, obwohl die Hauptgeschichte Godzilla ist und eine unterhaltsame und spannende ist. Es gab auch eine wunderbare Tiefe der Charaktere und ein wunderbares Gespür für Geschichte, das ich sehr geschätzt habe."

Was die Aussicht angeht, dass Yamazaki ein Gegenstück zu Oppenheimer inszeniert, einen Film, der sich auf die Verwüstung durch die Bombe konzentriert - nun, das war etwas, mit dem Nolan voll und ganz einverstanden war:

"Ich kann mir keinen besseren Regisseur vorstellen als Regisseur Yamazaki, also denke ich, dass es ein perfekter Vorschlag ist. Ich bin immer gespannt, was Sie in Zukunft machen werden."

Möchten Sie einen Film von Yamazaki über die Auswirkungen der Atombombe auf Japan sehen?