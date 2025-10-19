Christopher Nolan lobt Dwayne Johnsons Leistung The Smashing Machine

HQ

Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan hat sich für Benny Safdies The Smashing Machine eingesetzt. Insbesondere lobte Nolan die Leistung von Dwayne "The Rock" Johnson, der für seine Rolle als Merk Kerr weithin Verehrung erlangt hat.

Im GesprächThe Smashing Machine mit dem Regisseur Benny Safdie im Podcast "The Director's Cut" wies Nolan auf die Stärken von Johnsons Leistung hin. "Es ist herzzerreißend. Ich denke, es ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube nicht, dass man in diesem Jahr eine bessere Leistung sehen wird", sagte er.

In dem Film porträtiert Johnson den UFC-Kämpfer Mark Kerr durch die Irrungen und Wirrungen seiner Karriere. Als jemand, der kämpfte, bevor die UFC das globale Phänomen war, das sie heute ist, ist Kerr nach wie vor eine weithin angesehene Figur unter Kämpfern und Anhängern des MMA. Sein Leben war auch Gegenstand des Dokumentarfilms The Smashing Machine aus dem Jahr 2002.