Christopher Nolan im Streaming Oppenheimer: "Das ist gefährlich"

Christopher Nolan ist ein echter klassischer Außenseiter, und er scheut sich auch nicht, das zuzugeben. Er weigert sich, mit Digitalkameras zu filmen, er weigert sich, Streaming und Streaming-Dienste anzunehmen oder zu akzeptieren, sondern nutzt stattdessen oft die Gelegenheit, um uns zu sagen, wie schlecht beides ist. Im Fall der Streaming-Premiere des Hits Oppenheimer hat Nolan kürzlich gesagt, dass es gefährlich ist, weil man für einen Dienst bezahlt, um einen Film zu sehen, der dann ohne Vorwarnung aus dem betreffenden Streaming-Dienst entfernt wird.

"Heutzutage besteht die Gefahr, dass Dinge, die nur in der Streaming-Version existieren, vom Netz genommen werden. Sie kommen und gehen, ebenso wie ausgestrahlte Versionen von Filmen, also werden meine Filme auf HBO oder was auch immer laufen, sie werden kommen und gehen. Aber die Heimvideo-Version ist das, was immer da sein kann, damit die Leute immer darauf zugreifen können. Und seit den 1980er Jahren haben wir das als Filmemacher als selbstverständlich angesehen, und jetzt müssen wir sicherstellen, dass es einen Weg gibt, wie das auch weiterhin geschehen kann, wenn nicht sogar die physischen Medien. Die Gefahr, von der ich spreche, wenn der Film eines Filmemachers eines Tages einfach aus dem Streaming verschwindet und dann vielleicht nicht oder für eine lange Zeit nicht zurückkommt, das ist keine absichtliche Verschwörung. Das ist einfach eine Art und Weise, wie sich die Dinge mit den jeweiligen Lizenzvereinbarungen entwickeln. Es ist also etwas, das es wert ist, darauf hingewiesen zu werden, weil es repariert werden muss, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass es so sein wird."

Stimmen Sie Nolan darin zu?

