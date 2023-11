Christopher Nolan hat eine interessante Antwort auf die Frage, ob er The Batman gesehen hat

Er und Co-Autor Mattson Tomlin sind "wirklich aufgeregt" über das, was sie kochen.

The Batman-Skript ist jetzt online verfügbar

am 31. Dezember 2022 um 14:00 NEWS. Von Jonas Mäki

The Batman, der im März dieses Jahres Premiere feierte, war einer der erfolgreichsten Filme des Jahres und belegte den sechsten Platz in den USA und den siebten Platz insgesamt in der Welt. Es kann sein...