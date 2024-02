Christopher Nolan: "Gott sei Dank gibt es Marvel-Filme"

HQ

Nach 11 Jahren scheint die Marvel-Ära nun zu Ende zu gehen. Die Fans werden sich immer noch versammeln, um den einen oder anderen Film zu sehen, aber es sind nicht mehr die Termine, die sie einmal waren. Dennoch spielen sie seit über einem Jahrzehnt unbestreitbar eine wichtige Rolle in den Kinos, und selbst einige der berühmtesten Regisseure können das erkennen.

Im Gespräch mit der New York Times lobte Christopher Nolan die Marvel-Filme und das MCU. "Gott sei Dank gibt es Marvel-Filme", sagte er, nachdem er darüber gesprochen hatte, wie sie das Kino während der COVID-Zeiten am Leben erhalten haben.

Die Marvel-Filme waren in diesen dunklen Tagen vielleicht nicht auf ihrem Höhepunkt, aber es gab im Jahr 2021 einige Hits wie Spider-Man: No Way Home und Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, auch wenn letzterer auf Disney+ veröffentlicht wurde.

Glaubst du, dass Marvel-Filme dazu beigetragen haben, das Kino zu retten?