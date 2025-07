Christopher Nolan, Regisseur des preisgekrönten Films Oppenheimer, der heute 55 Jahre alt wird, steht in der Kritik, weil er seinen neuen Film The Odyssey in der Westsahara dreht und damit die marokkanische Besatzung dieses Gebiets legitimiert, das ein Gebiet ohne Selbstregierung ist, das von Marokko mit starker militärischer Präsenz in einem offenen Konflikt mit der Polisario-Front besetzt wird, die von den Vereinten Nationen als legitime Vertretung der selbsternannten demokratischen Arabischen Republik Sahara anerkannt wird.

Der Kampf um diese Region, die letzte Kolonie Afrikas, die 1976 von Spanien aufgegeben wurde, führte zwischen 1979 und 1991 zu einem bewaffneten Konflikt. Als die Spanier abzogen, besetzte Marokko sofort die Region. 1991 kam es zu einem Waffenstillstand zwischen Marokko und der Polisario, aber die Feindseligkeiten wurden 2020 wieder aufgenommen. Marokko wird beschuldigt, wiederholt die Menschenrechte verletzt zu haben, indem es die einheimische saharauische Bevölkerung unter Druck gesetzt hat, einschließlich "willkürlicher Verhaftungen, Verschwindenlassen, Folter, sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt", so das Western Sahara International Film Festival (FiSahara), das eine Erklärung veröffentlichte, in der Nolan aufgefordert wurde, die Produktion in dieser Region einzustellen.

Dakhla (früher bekannt als Villa Cisneros), die zweitbevölkerungsreichste Region der Westsahara mit geschätzten 106 277 Einwohnern aus der letzten Volkszählung im Jahr 2014, wurde von Marokko zur Hauptstadt einer der besetzten Regionen in der Westsahara gemacht und verwandelt sie in ein Touristen- und Sportziel. Und jetzt wird Nolans epische Inszenierung in Dakhla gedreht, was als Legitimation für die Besetzung der Stadt durch Marokko und die Unterdrückung der saharauischen Bevölkerung angesehen wird.

"FiSahara fordert Nolan und seine Crew, darunter die Filmstars Matt Damon und Zendaya, dringend auf, die Dreharbeiten in Dakhla einzustellen und sich mit dem saharauischen Volk zu solidarisieren, das seit 50 Jahren unter militärischer Besatzung steht und für seinen friedlichen Kampf für Selbstbestimmung routinemäßig inhaftiert und gefoltert wird."

"Indem sie einen Teil derThe Odyssey in einem besetzten Gebiet filmen, das von Reporter ohne Grenzen als 'Wüste für den Journalismus' eingestuft wurde, tragen Nolan und sein Team, vielleicht unwissentlich und unwissentlich, zur Unterdrückung des saharauischen Volkes durch Marokko und zu den Bemühungen des marokkanischen Regimes bei, seine Besetzung der Westsahara zu normalisieren", sagte María Carrión. Geschäftsführer von FiSahara, in einer Botschaft, die auch vom Schauspieler Javier Bardem geteilt wurde.

"Wir sind sicher, dass Nolan und sein Team entsetzt wären, wenn sie die volle Tragweite des Drehs eines hochkarätigen Films in einem Gebiet verstehen würden, dessen indigene Völker nicht in der Lage sind, ihre eigenen Filme über ihre Geschichten unter der Besatzung zu drehen."

In der Erklärung heißt es, wie Marokko die saharauische Bevölkerung auch in kultureller Hinsicht auslöscht, mit Filmen, die die Region als ihre darstellen, während saharauische Künstler verfolgt werden, und dass Marokko nur denen die Einreise erlaubt, die sich nicht gegen ihre illegale Besetzung der Region wehren, wie jetzt Nolan und seine Crew, zu der Schauspieler wie Matt Damon, Tom Holland und Zendaya gehören.