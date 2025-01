Christopher Nolan dreht Die Odyssee genau an dem Ort, an dem Ulysses gelandet ist

HQ

Christopher Nolan bereitet sich auf eine aufregende Reise nach Sizilien vor, wo ein Teil seiner kommenden Adaption von Die Odyssee gedreht wird. Der ikonische Regisseur wird Homers uraltes Epos mit bahnbrechender IMAX-Filmtechnologie zum Leben erwecken. Der Film, der mit einer All-Star-Besetzung aufwartet, darunter Matt Damon, Zendaya, Tom Holland und mehr, soll in zwei Monaten auf der sizilianischen Insel Favignana - bekannt als Goat Island - mit den Dreharbeiten beginnen. Es wird angenommen, dass dieser Ort der Ort war, an dem Odysseus und seine Besatzung während ihrer legendären Reise Halt machten, um Essen zu essen und Ziegen zu grillen. Nolans Adaption wird auch in Großbritannien und Marokko gedreht, was sie zu einer globalen Produktion macht. Da der Kinostart des Films im Juli 2026 näher rückt, warten die Fans bereits gespannt auf das, was eine spektakuläre Interpretation des klassischen Mythos zu werden verspricht.

Was sind Ihre Erwartungen an die Adaption von Christopher Nolan?