Christopher Lloyd will einen vierten "Zurück in die Zukunft"-Film drehen

Glücklicherweise wurde keine Fortsetzung von Back to the Future offiziell angekündigt, aber wenn es nach Christopher Lloyd geht, könnte sich das ändern. Der Schauspieler, der den Professor in der Originaltrilogie spielte, hat sein Interesse an einem neuen Interview mit Variety bekundet.

"Ich würde gerne eine Fortsetzung machen, aber ich denke, Bob Zemeckis und Produzent Steven Spielberg hatten das Gefühl, dass sie die Geschichte in den drei Episoden erzählen ... Aber wenn jemand eine brillante Idee hat, die einen vierten Film rechtfertigen würde, könnte es passieren."

Lloyd erwähnte auch, dass er dachte, dass er und Michael J. Fox leicht wieder in ihre jeweiligen Charaktere schlüpfen könnten.

"Es herrschte eine gewisse Leichtigkeit zwischen uns... Ich musste mich nicht abmühen, um mit Michael dorthin zu gelangen. Es gab nie einen Konflikt. Es hat einfach gepasst. Und es hat nie aufgehört. Ich habe das Gefühl, dass wir es nach all den Jahren noch einmal tun könnten, ohne über die Beziehung zwischen Marty und Doc nachdenken zu müssen."

Fox hat bereits geäußert, dass er nicht im Geringsten an einer Fortsetzung der Trilogie interessiert ist, insbesondere angesichts seines anhaltenden Kampfes gegen die Parkinson-Krankheit.

"Ich bin mir sicher, dass jemand darüber nachgedacht hat... Aber ich befand mich zu diesem Zeitpunkt in einem frühen Stadium von Parkinson, also weiß ich nicht, ob ich das hätte annehmen wollen. Gleich nachdem der dritte Teil gut gelaufen war, gab es vielleicht Gespräche darüber, aber ich habe mich nie darauf eingelassen... Ich denke, Zemeckis und Gale haben das wirklich klug gemacht. Ich glaube nicht, dass es neu gestartet werden muss, denn werden Sie etwas klarstellen? Du wirst einen besseren Weg finden, die Geschichte zu erzählen? Ich bezweifle es."

Letztendlich liegt es jedoch am Rechteinhaber und dem Studio, in diesem Fall Universal, und angesichts der Menge an Reboots, Remakes und Fortsetzungen, die produziert werden, scheint ein viertes Back to the Future überhaupt nicht unmöglich zu sein.

