Christopher Judge über die Gerüchte über bevorstehende Ankündigungen von God of War: "Absolut nicht wahr!"

Vor Kurzem erwähnte Christopher Judge, der kürzlich vor allem als die Stimme von Kratos im God of War-Reboot von Santa Monica Studio bekannt wurde, dass er in den kommenden Wochen einige Ankündigungen machen werde. Dies führte bei vielen zu der nervösen Spekulation, der Schauspieler könnte Details zur Zukunft des God of War-Franchise enthüllen.

Allerdings ist diese Annahme schlichtweg falsch. Wie es momentan aussieht, ist auch Judge im Unklaren darüber, was die Zukunft der beliebten Serie betrifft, genauso wie wir.

Er stellte dies in einer Antwort auf einen Beitrag auf X klar, in dem behauptet wurde, dass Ankündigungen kommen würden, worin Judge erklärte: "Absolut nicht wahr! Du kannst nicht etwas necken, von dem du nichts weißt. Ich werde in naher Zukunft Ankündigungen machen, ich kann garantieren, dass keine davon sich um UNSER geliebtes God of War drehen wird. Ich warte wie alle anderen auf Updates."

Selbst wenn Santa Monica Studio Pläne für mehr God of War in naher Zukunft hat, ist es also nichts, wovon wir in naher Zukunft hören werden, und es ist auch nichts, was wir in absehbarer Zeit spielen werden, da Judge seine Leistung und seinen Text für Kratos' nächstes Abenteuer noch nicht abgeliefert hat.