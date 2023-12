Christopher Judge klärt das "Voice Matching" der Rolle eines anderen Schauspielers

HQ

Für Fans von God of War, die nach dem monströsen Erfolg des Spiels von 2018 auf den Zug aufgesprungen sind, dürfte es schwer sein, nicht an Christopher Judge zu denken, wenn man an Kratos denkt. Aber viele Jahre zuvor sprach Terrence C. Carson die Figur.

Kürzlich dachten die Fans, dass Judge eine Position angeboten wurde, um eine jüngere Version von Kratos zu spielen. In einem kürzlichen Interview mit dem YouTuber AbdBay sah es so aus, als würde Judge über die Stimmanpassung von Carson sprechen.

"Mir wurde vor nicht allzu langer Zeit etwas angeboten, und ich musste es ablehnen, weil sie wollten, dass ich irgendwie mit der Stimme dieser Figur übereinstimme, und ich sagte absolut nicht", sagte er.

Judge sagte, dass es " von Natur aus falsch" sei, wenn ein Schauspieler die Arbeit eines anderen Schauspielers nehme und dann versuche, sie sich zu eigen zu machen. In einem Tweet, in dem er klarstellt, wovon er sprach, sagte Judge jedoch, dass er sich nicht darauf bezog, eine jüngere Version von Kratos zu spielen, sondern dass er stattdessen gebeten wurde, eine andere Rolle zu übernehmen. Er versichert uns immer noch, dass er großen Respekt vor Carson hat, und es ist wahrscheinlich, dass er sie immer noch abgelehnt hätte, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, eine jüngere Version von Kratos zu machen.

Glaubst du, dass Judge Recht hat?