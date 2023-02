Christoph Waltz terrorisiert einen Entwickler von Handyspielen in The Consultant

Amazon hat den Gaming-Bereich in letzter Zeit auf ziemlich interessante Weise erkundet. Das riesige Unternehmen hat über seine Spieleentwicklungsstudios hinaus expandiert, um diese Seite der Unterhaltungsindustrie zu erkunden, und in letzter Zeit hatten wir eine The Peripheral-Show und später in diesem Monat werden wir etwas in ähnlicher Richtung namens The Consultant bekommen.

Zugegeben, dies ist keine actiongeladene Science-Fiction-Show, nein, es ist eher eine Komödie, in der Christoph Waltz als Berater auftritt, der zum größten Handyspielentwickler in Los Angeles kommt, um die vakante Position des CEO zu besetzen, und bald beginnt, die Mitarbeiter der Studios mit harten und apathischen Entscheidungen und Entscheidungen zu terrorisieren.

Unnötig zu sagen, dass es so aussieht, als könnte es ein ziemlicher Knaller werden, aber Sie können sehen, ob es Ihre Straße sein wird, indem Sie den Trailer für The Consultant unten sehen, wobei die Serie am 24. Februar auf Prime Video erscheint.