Christoph Waltz behauptet: "CGI ist etwas für Verlierer"

Bei einer Pressekonferenz zu Guillermo del Toros kommendem Film Frankenstein stahl Christoph Waltz kürzlich das Rampenlicht mit scharfsinnigen und unterhaltsamen Kommentaren. Auf die Frage, was er über digitale Effekte denkt, zögerte der Oscar-Preisträger nicht:

"CGI ist für Verlierer."

Die Antwort löste Gelächter im Raum aus, aber die Botschaft war klar: Waltz bevorzugt praktische, greifbare Lösungen gegenüber computergenerierten Bildern. Seine Offenheit setzte sich fort, als ein anderer Journalist ihn fragte, wie er es schaffe, in einer zunehmend düsteren Welt an der Hoffnung festzuhalten. Waltz antwortete einfach:

"Das tue ich nicht."

Del Toro selbst erläuterte, warum er darauf besteht, physische Sets und Umgebungen für seine Schauspieler zu bauen, anstatt sich auf Greenscreens zu verlassen:

"Ich sage: 'Lasst uns die Garderobe konstruieren und die Kulissen zuschneiden und sie dann den Schauspielern geben', denn Kulissen sind Kleiderschränke und Schränke sind Kulissen. Schauspielerei ist alles. Wenn man einem Schauspieler sagt: "Schau dir einen Ball auf einem Greenscreen an", oder wenn du ihn in ein echtes Labor mit echten Fenstern und echtem Licht mit riesigen Batterien steckst, reagiert er auf einen anderen Schauspieler. Ich sage immer, dass es einen Unterschied gibt zwischen Augenzucker, der hübsch ist, und Augenprotein, das die Geschichte erzählt."

In den Hauptrollen sind Oscar Isaac als Victor Frankenstein und Jacob Elordi als das Monster zu sehen. Das von del Toro selbst geschriebene Projekt verspricht einen geerdeten und intuitiven Ansatz mit echten Sets, authentischen Kostümen und so wenig CGI wie möglich. Fans müssen nicht lange warten – Frankenstein feiert am 7. November Premiere auf Netflix und bietet eine Gothic-Neuinterpretation, die del Toros charakteristischen Stil mit dem Engagement für physisches Handwerk verbindet.

Freuen Sie sich auf Guillermo del Toros Frankenstein ?