Christoph Kolumbus kommentiert eine Fortsetzung von The Thursday Murder Club

Ende August feierte auf Netflix ein neuer Film Premiere, der auf den Büchern des Autors Richard Osman basiert. Dies war eine starbesetzte Adaption von The Thursday Murder Club, einem Film, der einer Gruppe von Rentnern folgt, die sich zusammentun, um einen Cold Case zu lösen. Es ist noch nicht bekannt, ob dies ein ausreichender Erfolg war, um eine Fortsetzung zu rechtfertigen, aber es gibt mehrere zusätzliche Bücher, aus denen man schöpfen kann, was bedeutet, dass eine Fortsetzung nicht ausgeschlossen ist.

Dies ist etwas, das Regisseur Christopher Columbus kürzlich in einem Interview mit Collider kommentiert hat, in dem er erklärt, dass er bereits die anderen Bücher der Serie studiert hat, um seine Filmcharaktere besser herauszuarbeiten, während er auch hofft, eine Fortsetzung als eine Möglichkeit zu nutzen, um das große Gesprächsthema zu beantworten, wie sich der Film von den Büchern unterscheidet. Nämlich die Verhaftung am Ende des Films.

Vorsicht, die Kommentare von Columbus bewegen sich in Spoiler-Territorium für den Film.

"Ich war in der Lage, Joyce oder Celia [Imrie] und Helen sowie Pierce [Brosnan] und Sir Ben [Kingsley] Seiten mit Dialogen oder Charakterbeschreibungen zu geben, die für ihren Charakter wesentlich waren. Also konnten sie diese lesen und das in die Figur einbringen. Selbst wenn es also eine unbewusste Sache war, wussten sie, wo ihre Figur war, irgendwie, woher die Ursprünge dieser Figuren im Buch kamen. Alles, was im ersten Film gemacht wurde, ist also wirklich eine Vorbereitung für die nachfolgenden Filme."

Kolumbus fährt mit einem Beispiel fort: "Bogdan wird am Ende des ersten Films verhaftet. Und im Buch wird er nicht verhaftet. Erst Elizabeth findet heraus, was Bogdan in Bezug auf Tony Curran tatsächlich getan hat, und lässt ihn gehen. Nun, was den Film anbelangt, dachten wir alle, dass es etwas interessanter, vielleicht befriedigender wäre, wenn Bogdan verhaftet würde. Bestimmte Leute, die das Buch gelesen haben, eine Minderheit, aber das ist etwas, das ich ansprechen werde. Bestimmte Leute, die das Buch gelesen haben, waren ein wenig besorgt, dass Bogdan verhaftet wurde, und sie sprachen über die Tatsache: "Nun, er kommt in Buch zwei und drei zurück, und er ist so ein wichtiger Charakter."

"Niemals, es war nie unsere Absicht, Bogdan aus diesen Filmen herauszuhalten. Eigentlich hätte ich den ersten Film so beenden sollen, wie sie alle großen James-Bond-Filme in der Vergangenheit mit 'Bogdan wird in 'Der Mann, der zweimal starb' beendet haben. Also wird er natürlich zurückkommen. Weißt du, es gibt einen Grund, warum er Tony Curran in Notwehr getötet hat, Leute... Nutze einfach das kleinste bisschen Vorstellungskraft und denke darüber nach, was Selbstverteidigung bedeutet. Das bedeutet, dass er sehr schnell aus dem Gefängnis kommen wird."

Hast du The Thursday Murder Club schon gesehen und möchtest du eine Fortsetzung?