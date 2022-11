Christina Ricci: Yellowjackets Staffel zwei ist "noch verrückter als Staffel eins"

HQ

Die Thriller-TV-Serie Yellowjackets erzählte eine Geschichte über eine Mädchenfußballmannschaft, die irgendwo über Kanadas Wildnis abstürzte. Glücklicherweise überlebten die meisten, aber da draußen passierte etwas wirklich Schlimmes. In der Serie können wir sowohl der jüngeren als auch der älteren Version der Charaktere folgen, und langsam bekommen wir ein besseres Verständnis dafür, was tatsächlich nach dem Absturz passiert ist.

Wie Sie vielleicht erwartet haben, endete die erste Staffel mit einem großen Cliffhanger, und viele von uns waren Ende letzten Jahres erleichtert, als sie hörten, dass die Yellowjackets für eine zweite Staffel zurückkehren würden. Jetzt hat die Schauspielerin hinter einer der Hauptfiguren der Serie, Christina Ricci (The Addams Family, Fear and Loathing in Las Vegas, The Matrix Resurrections), unsere Hype-Meter um einiges erhöht, indem sie zu WWHL sagte:

"Ich kann nicht zu viel über Staffel zwei sagen, außer dass sie noch verrückter ist als Staffel eins. Ich habe beim Lesen der Drehbücher der ersten beiden Episoden nach Luft geschnappt und die Arbeit mit Elijah war unglaublich, wir haben so viel Spaß und ja, es war großartig."

Es sieht so aus, als hätten wir etwas, worauf wir uns freuen können, wenn die zweite Staffel manchmal nächstes Jahr kommt.