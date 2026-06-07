Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und "geht gut", nachdem er während des Freundschaftsspiels Dänemark-Ukraine zusammengebrochen ist

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Christian Eriksen "geht es gut", nachdem er während eines Freundschaftsspiels zwischen Dänemark und der Ukraine zusammengebrochen ist, bestätigte der dänische Fußballverband. Eriksen verlor kurzzeitig das Bewusstsein, konnte aber alleine vom Platz gehen und befindet sich nun in einem Krankenhaus, wo er untersucht werden soll, um herauszufinden, was seinen Zusammenbruch verursacht hat.

"Christian macht sich gut und er bat mich, allen Spielern Grüße auszurichten und ihnen zu sagen, dass es ihm gut geht", sagte Morten Boesen, Nationalmannschaftsarzt der dänischen Nationalmannschaft.

Das Spiel wurde nach dem Vorfall in der 64. Minute abgebrochen, der 2:1 für das dänische Team war. Weder Dänemark noch die Ukraine qualifizierten sich für die Weltmeisterschaft 2026. Eriksen, 34 Jahre alt, bestritt sein 151. Länderspiel für die dänische Nationalmannschaft.

Beim zweiten Mal brach Eriksen während eines Spiels zusammen

Eriksen erlitt während des ersten Gruppenspiels Dänemarks gegen Finnland bei der UEFA Euro 2020 (im Mai 2021) einen Herzstillstand, brach in der 42. Minute zusammen und wurde auf einer Trage vom Platz getragen, doch das Spiel wurde trotz Protesten der Spieler und Kritik der Fans fortgesetzt, die damals nicht wussten, was mit ihm geschehen war.

Seitdem trägt er einen implantierbaren Herzstarter-Defibrillator und spielt weiterhin, musste jedoch aufgrund italienischer Vorschriften, die ihm das Spielen mit dem Defibrillator untersagen, seinen Verein Inter Mailand verlassen. Derzeit spielt er für VfL Wolfsburg.