Christian Bales Lieblingsfilm ist wahrscheinlich nicht das, was man erwarten würde

Christian Bale gilt allgemein als einer der besten Schauspieler Hollywoods und ist dafür bekannt, seine Rollen mit großer Sorgfalt auszuwählen. Sein nächster Film, The Pale Blue Eye, handelt von einem Detektiv in den 1830er Jahren, der Hilfe vom gefeierten Schriftsteller und Dichter Edgar Allan Poe erhält, aber was ist mit Bales eigenem Lieblingsfilm? Nun, es ist jetzt wahrscheinlich das, was Sie erwarten würden.

In einem Interview mit Esquire verrät der Schauspieler, dass sein Lieblingsfilm weder Der Pate, Taxi Driver, Pulp Fiction noch was auch immer ist, das oft als das Beste gefeiert wird, was Hollywood zu bieten hat. Stattdessen ist es die Komödie Beverly Hills Ninja von 1997, die einen Metascore von mageren 27/100 hat. Er bestätigte die Geschichte sogar noch einmal, als er von Yahoo gefragt wurde: "Oh! Ich wähle immer... die Standardantwort für mich ist Beverly Hills Ninja. Es ist einfach zu geben, weil die meisten Leute sagen: "Was? Oh, okay." Aber Chris Farley ist fantastisch. Natürlich habe ich andere Filme, aber ich habe das gerade zwei Nächte hintereinander gesehen und beide Male vor Lachen geweint, also sagte ich einfach: 'Ja, ich gebe das als meine Antwort.'

