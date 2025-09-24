Christian Bale wird zum ersten Mal zu Frankensteins Monster im ersten Vorgeschmack von The Bride

Es ist eine großartige Zeit, um ein Fan von Mary Shelleys berühmtem Frankenstein-Roman zu sein, denn in diesem Jahr können wir Guillermo del Toros Adaption erwarten, die sich um Dr. Frankenstein dreht, der seine höllische Kreatur erschafft, und Anfang 2026 können wir uns auf Maggie Gyllenhaals Geschichte freuen, die sich um The Bride von Frankenstein dreht.

Apropos Letzteres: Jetzt wurde ein Trailer zu The Bride von Warner Bros. geteilt, der uns einen Vorgeschmack auf die Geschichte gibt, die im Amerika der 1930er Jahre spielt und untersucht, wie sich Frankensteins Monster und seine Geliebte an das soziale Klima der Zeit anpassen. Doch wie man es von einer Gothic-Geschichte wie dieser erwarten würde, entpuppt sich bald eine Geschichte von Mord und Gewalt, als die beiden wie Bonnie und Clyde zu Gesetzlosen werden.

In der Inhaltsangabe von The Bride heißt es weiter: "Ein einsamer Frankenstein (Bale) reist in das Chicago der 1930er Jahre, um die bahnbrechende Wissenschaftlerin Dr. Euphronious (die fünffach Oscar-nominierte Annette Bening) zu bitten, einen Begleiter für ihn zu entwerfen. Die beiden beleben eine ermordete junge Frau und The Bride (Buckley) wird geboren. Was folgt, geht über das hinaus, was sich die beiden vorgestellt haben: Mord! Besitz! Eine wilde und radikale Kulturbewegung! Und Outlaw-Liebhaber in einer wilden und explosiven Romanze!"

Zu den Hauptdarstellern dieses Films gehören Jessie Buckley als The Bride und Christian Bale als Frankenstein's Monster, unterstützt von Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal und Penelope Cruz. Maggie Gyllenhaal sitzt auf dem Regiestuhl und ist auch die Drehbuchautorin des Streifens.

Gemäß dem Premierendatum von The Bride wird es in einigen Märkten ab dem 4. März und in Großbritannien und den USA ab dem 6. März debütieren.