Christian Bale erinnert sich an die gefährlichen Dreharbeiten zu Mio im Land der Ferne

HQ

In einem Interview mit dem norwegischen Magazin VG (danke, Sweden Posten) sprach der Oscar-Preisträger Christian Bale über seine allererste Filmrolle und die gefährlichen Umstände, die damit verbunden waren. Für diejenigen von uns, die etwas älter sind, ist Mio in the Land of Faraway ein beliebter Klassiker aus der Kindheit, der auf Astrid Lindgrens Werk Mio min Mio basiert. Was viele jedoch nicht wussten, war, dass der Film auf der Krim in der Ukraine gedreht wurde, etwa zur gleichen Zeit wie der schreckliche Unfall von Tschernobyl.

Das Fehlen von Strahlenschäden ist im Nachhinein ein kleines Wunder, und während der zwei Wochen, in denen das Team vor Ort war, wurden Detektoren für die Mahlzeiten (unter anderem) verwendet, um sicherzustellen, dass sie sicher zu essen waren. Ebenso durften die Kinderdarsteller nach langem Flehen trotz der Strahlung sogar im Wasser schwimmen. In dem Interview sagte Bale:

"Es ist unglaublich, dass ich danach keinen zweiten Kopf mehr habe. Sie baten uns, nach Hause zu gehen und dort zwei Wochen zu bleiben. Als ob es eine Bedeutung für die Halbwertszeit der Strahlung hätte. Als wir zurückkamen, mussten wir Strahlungsdetektoren über unseren Mahlzeiten verwenden."

Woran erinnerst du dich an Mio in the Land of Faraway?