Christan Bale fand es eintönig, Thor: Love and Thunder zu machen.

Christian Bale ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, Superheldenfilme zu machen, da eine seiner berühmtesten Rollen die von Batman in Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie war. Aber seitdem hat er seinen Eintritt in das Marvel Cinematic Universe als der schurkische Gorr the God Butcher gemacht, eine Figur und Rolle, die Bale an etwas gewöhnen musste, was er noch nie zuvor getan hat, als er Filme drehte - viel Zeit vor Green Screens zu verbringen.

Dieser Prozess kam bei Bale nicht ganz gut an, da er seitdem in einem Interview mit GQ darüber gesprochen hat, wie das war.

"Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Ich meine, die Definition davon ist Monotonie. Sie haben gute Leute. Es gibt andere Schauspieler, die viel erfahrener darin sind als ich. Können Sie einen Tag vom nächsten unterscheiden? Nein. Auf keinen Fall. Sie haben keine Ahnung, was Sie tun sollen. Ich konnte nicht einmal eine Phase von der nächsten unterscheiden."

