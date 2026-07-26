Chris Rock schreibt, inszeniert und spielt die Hauptrolle in A24s Hollywood-Drama Misty Green

Als Prominenter und berühmter Schauspieler groß rauszukommen, ist weder so geradlinig noch so glamourös, wie es scheint, zumindest wenn wir ein Urteil über Chris Rocks nächsten Film fällen wollen. Bekannt als Misty Green folgt dieser Film der Titelfigur, gespielt von Rosalind Eleazar, und zeigt, wie sie weiterhin den Traum verfolgt, eine Hollywood-Sensation zu werden, obwohl sie immer wieder beiseitegeschoben wird.

Geschrieben und inszeniert von Rock und sogar mit der Comedy-Ikone als Star, kommt Misty Green von A24 und umfasst eine recht stark besetzte Besetzung mit Adam Driver, Daniel Kaluuya, Anna Kendrick und Topher Grace.

Was das Premierendatum für Misty Green betrifft, so hat A24 bisher nur kommuniziert, dass der Film im Oktober Premiere haben wird. Das genaue Datum ist derzeit ansonsten unklar. Was wir jedoch haben, ist ein Trailer zum Anstarren, der die verschiedenen Darsteller in ihren hochfliegenden Hollywood-Rollen zeigt.