Chris Rock führt Regie bei amerikanischem Remake des dänischen Films Another Round

Thomas Vinterbergs Another Round war nicht nur ein Erfolg in Dänemark sowie auf mehreren europäischen Filmfestivals, sondern gewann auch einen Oscar und einen BAFTA, was natürlich auch amerikanische Filmfirmen auf die Geschichte aufmerksam machte.

Jetzt berichtet Deadline, dass ein Regisseur für ein amerikanisches Remake gefunden wurde, und es ist Chris Rock selbst, der neben Stuart Bloomberg auch einer der Hauptdrehbuchautoren sein wird.

Produziert wird der Film von Leonardo DiCaprios Appian Way, der selbst auch Produzent ist, aber es ist nicht bekannt, wer die Hauptrollen spielen wird. Rock hatte jedoch zuvor Erfolg als Regisseur mit Top Five, der 2014 beim Toronto Film Festival sehr gut lief.

Wer sollte deiner Meinung nach die amerikanischen Versionen der dänischen Charaktere spielen?