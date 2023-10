Chris Rock entwickelt neues Biopic über Martin Luther King Jr.

HQ

Chris Rock befindet sich in den letzten Gesprächen, um ein neues Biopic von Universal über das Leben von Martin Luther King Jr. zu inszenieren. Steven Spielberg wird als ausführender Produzent ins Auge gefasst und der Film wird auf King: A Life, einem Buch von Jonathan Eig, basieren.

Wie Deadline berichtet, wird dies nicht das erste Mal sein, dass Chris Rock auf dem Regiestuhl sitzt. Zuvor hat er als Regisseur an Top Five, I Think I Love My Wife und Head of State gearbeitet, aber dieser Film wird wahrscheinlich seine bisher größte Herausforderung darstellen.

Wir wissen noch nichts über die Besetzung oder die Handlung des Films, aber wenn Eigs Buch eine Richtlinie ist, dann wird es sowohl der Legende folgen, an die sich die Geschichte erinnert, als auch dem Mann, der Martin Luther King Jr. war. Eines können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, und das ist, dass Will Smith nicht die Hauptrolle spielen wird.