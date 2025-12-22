Chris Rea verstirbt im Alter von 74 Jahren

HQ

Chris Rea, der britische Singer-Songwriter hinter Hits wie Driving Home for Christmas, The Road to Hell und On the Beach, ist im Alter von 74 Jahren gestorben, teilte seine Familie am Montag mit.

Ein Sprecher sagte, Rea sei nach einer kurzen Krankheit friedlich im Krankenhaus gestorben. Geboren 1951 in Middlesbrough, baute Rea eine Karriere auf, die Blues, Pop und Soft Rock verband, veröffentlichte 25 Studioalben und verkaufte weltweit mehr als 30 Millionen Platten.

Seinen ersten Erfolg hatte er Ende der 1970er Jahre mit Fool (If You Think It's Over) und erreichte seinen kommerziellen Höhepunkt Ende der 1980er Jahre, als Alben wie The Road to Hell die britischen Charts anführten. Driving Home for Christmas , ursprünglich in den 1980er Jahren veröffentlicht, wurde später zu einem beständigen festlichen Favoriten.

Rea war auch für seine Liebe zu Autos und Motorsport bekannt und blieb trotz schwerwiegender Gesundheitsprobleme, darunter Bauchspeicheldrüsenkrebs und einen Schlaganfall, kreativ aktiv. Er hinterlässt seine Frau Joan und ihre zwei Töchter.