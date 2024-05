Chris Pratt will in Zukunft im MCU und DCU auftreten

HQ

Mit James Gunn, der ein neues DC-Filmuniversum gründet, scheint es viel Platz für seine Freunde zu geben, um als berühmte Comicfiguren aufzutreten. Wir wissen bereits, dass Sean Gunn als Maxwell Lord auftreten wird, nachdem er in Guardians of the Galaxy eine große Rolle als Kraglin gespielt hat.

Es scheint, dass der Raum für einige MCU-Schauspieler vorhanden ist, um effektiv zum neuen DCU zu wechseln. Es könnte jedoch nicht bedeuten, dass er die Beziehungen zu Marvel vollständig abbricht, da Chris Pratt glaubt, dass er beides tun kann.

Auf die Frage von Comicbook.com, ob es wahrscheinlicher sei, dass er James Gunns DCU beitreten oder als Star Lord zurückkehren würde, sagte Pratt Folgendes:

"Nun, es macht wahrscheinlich mehr Sinn, dass ich wieder Star Lord werde, aber alles ist möglich, vor allem mit James bei DC. Vielleicht gibt es etwas, das genau dort drüben wäre. Vielleicht beides. Wie wäre es mit beidem? Lassen Sie uns beides tun. Ich denke, es ist zu 100 % beides."

Wenn man bedenkt, welche Beziehung die Schauspieler im Laufe der Guardians of the Galaxy-Filme zu Gunn aufgebaut haben, scheint es, dass die meisten von ihnen bereit wären, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Im Jahr 2019, als es so aussah, als würde Gunn von Disney rausgeschmissen, weigerten sich die Schauspieler, für weitere Marvel-Filme zu unterschreiben, es sei denn, sie könnten mit Gunn zusammenarbeiten.